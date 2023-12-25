شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل خضوعه لعملية في قطع شبكية العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم ماجد المصرى في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه خضع مؤخرًا لإجراء عملية قطع في شبكية العين اليمنى، ويتواجد حاليًا في الإمارات لتصوير أحد أعماله الفنية، مطالبًا جمهوره وكل محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، والحمد لله كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا راضى بكل شىء.





وكانت آخر أعمال النجم ماجد المصرى فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مطربى الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف .