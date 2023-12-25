أجواء خيالية يعيشها زوار وندر جاردن ببيت الفراشات في موسم الرياض

يعيش زوار منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض ٢٠٢٣، أجواء خيالية ومدهشة في تجربة بيت الفراشات التي تعد الأولى من نوعها في الموسم، حيث تضم التجربة أكثر من ١٠٠٠ فراشة من مختلف الأنواع، ويمكن للزوار التعرف عليها والاستمتاع بالتقاط صور معها.

ويشكل بيت الفراشات تجربة ترفيهية تثقيفية على هوية حديقة منزلية تتمتع بالدفء، إذ تتعايش الفراشات داخل المكان بدرجة رطوبة تصل إلى ٧٢% ودرجة حرارة تبلغ ٢٧ درجة، وتتميز الحديقة بوجود ٤ أنواع من الفراشات، منها برازيلية المنشأ، تتمتع بلونين مختلفين وتسمى بفراشة التنين، إضافة إلى أنواع أخرى مثل “دواة كوستاريكا” التي تعيش لفترة أسبوع واحد فقط، ونوع من الفراشات يسمى “پبولينا” والذي يعود منشؤه إلى دولة الفلبين، وهو متعدد الألوان.

ويتمتع زوار منطقة وندر جاردن بالتجربة في تطاير الفراشات حولهم لتشكل لوحة بصرية مميزة بألوانها الجميلة، حيث يكتسي المكان باللون الأخضر، وهو ما يرمز للحديقة، كون الفراشات تعشق هذه الأجواء في طبيعتها.

وتضم تجربة بيت الفراشات ركنا تعريفيا خاصا بالفراشات ونشأتها يقدم للزوار تصورا حول كيفية امتصاص الفراشات للسكر الذي يعد مأكولها الوحيد.

وتأتي هذه التجربة ضمن العديد من الفعاليات والخيارات الترفيهية التي تقدمها منطقة وندر جاردن، حيث تستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة ٤:٠٠ مساءً حتى الساعة ١٢:٠٠ صباحا وفي نهاية الأسبوع حتى الساعة ١:٠٠ صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر موقع وتطبيق webook من خلال هذا الرابط

وتحتوي منطقة وندر جاردن على أكثر من ٧٠ لعبة وتجربة منها ألعاب أركيد، و١٥ متجرا، و٢٦ مطعما، و٦٠ عرضا مسرحيا ومتجولا، وتتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة وغيرها الكثير من التجارب الترفيهية.