بعد تأجيله.. أنغام تتألق بإطلالة أنيقة في حفلها بـ”أوبرا دبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية أنغام صوراً للحفل الذي أحيته مؤخراً في دولة الإمارات، على مسرح “أوبرا دبي” قريباً، وذلك بعد تأجيله لأكثر من مرة.

وعلّقت أنغام على الصور التي أبرزت إطلالتها الراقية قائلةً: “عودة إلى حفل دار الأوبرا دبي”.

وكانت أنغام قد شاركت في حفل “روائع بليغ حمدي”، الذي أُُقيم على خشبة مسرح “أبو بكر سالم” في “بوليفارد رياض سيتي”، ضمن الدورة الرابعة من “موسم الرياض”، وشارك فيه عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم: صابر الرباعي وماجد المهندس وأصالة نصري ونانسي عجرم ومي فاروق والموهبة السعودية وليد محمد.

وقدّمت أنغام في الحفل أغنية “الحب اللي كان” التي غنّتها الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، و”لو قابلتك من زمان” التي غنّتها الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وذلك بمرافقة عازف البيانو المصري والعالمي رمزي يسّى.

وقالت أنغام خلال الحفل عن الراحل بليغ حمدي: “هو من شكّل وجدان كل فناني الوطن العربي، وأعماله فاصلة في التاريخ الموسيقي”.