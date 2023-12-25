مي عمر: مسلسلي المقبل هو الأفضل في مشواري الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي عمر في تصريحات صحافية تفاصيل المسلسل الذي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل ويحمل عنوان “نعمة الأفوكاتو”، مؤكدةً أن المسلسل هو أفضل عمل درامي في مشوارها الفني الطويل، ويشكّل تحدِياً بالنسبة إليها بحيث تجسد فيه شخصية مختلفة وجديدة عليها، بالقول: “كنت تخينة في المسلسل ودلوقتي برجع تاني لطبيعتي، هو تحدي وشخصية جديدة ومختلفة وأعتقد هيكون أفضل عمل درامي عملته”.

أما عن فيلم “الغربان” الذي تشارك فيه والمقرر عرضه في الفترة المقبلة فقالت مي عمر: “من أهم الأفلام اللي نزلت في السينما العربية عامة، ومش عاوزة أحرق حاجة والناس تزعل ولكن هو فيلم تاريخي مختلف بإنتاج ضخم جداً وصورة مختلفة هيعمل نقلة في السينما العربية كلها”.

وعن القرار الذي ندمت عليه في مشوارها الفني وحياتها بشكل عام، قالت مي عمر: “أنا مترددة لكن مش بندم على اختياراتي أو أي عمل رفضته وعمري في حياتي ما ندمت على قرار خدته وبقول إن ربنا مشّاني في الطريق الصح وحطّني في المكان الصح”.

يُشار إلى أن مي عمر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “علاقة مشروعة”، مع الفنان ياسر جلال، وهو مكوّن من 15 حلقة، من إخراج خالد مرعي، وتأليف سماح الحريري، كما شاركت في فيلم “هارلي” مع الفنان محمد رمضان، والذي عُرض في عيد الفطر الماضي.