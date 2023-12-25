“مش عارفة الناس بتحسدني على إيه”.. رسالة مؤثرة من حورية فرغلي والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو من أحد لقاءاتها التلفزيونية، وجّهت من خلاله رسالة إلى مَن يحسدونها، مؤكدةً أنها لا تعرف لماذا يحسدها الآخرون.

وقالت حورية: “مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا واحدة عايشة لوحدي مع الكلب بتاعي تلفوني مش بيرن، قاعدة على الآيباد طول الوقت، عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة، وكل ده محصلش لحد دلوقت، فأنا مش عارفة هما بيحسدوني على إيه”.

ونشرت حورية مقطع من المقابلة على انستغرام وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على جرأتها وقوتها، وعرض الكثير من الصبايا أمدن يكن صديقاتها، في حين طلب منها الكثير شكر الله على النعم وشجعوها على تبني طقل.

وكانت حورية قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة قديمة لها من أمام الكعبة أثناء أدائها مناسك العمرة وجّهت من خلالها رسالة مؤثرة إلى مَن حولها تحدثت فيها عن الفقد، وهل هي مؤثرة في أناس لدرجة أن يفتقدوها بعد رحيلها.

وقالت حورية معلّقةً على الصورة: “طول حياتي وأنا أخاف من فقدان أشخاص أحبّهم، لكن يا ترى هل هناك من يخاف أن يفقدني؟”.