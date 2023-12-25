شريف منير يكشف مصير دور الراحل طارق عبد العزيز في “وبقينا اتنين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان شريف منير ضيفاً على برنامج “ET بالعربي”، حيث تحدث عن مصير المشاهد المتبقية للفنان الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل “بقينا اتنين”، مؤكداً أن صنّاع العمل قرروا عدم حذف أي مشهد من مشاهد طارق عبد العزيز معتمدين على تغيير درامي في سياق الأحداث لمعالجة وفاته.

وقال شريف منير: “قررنا إننا منجبش حد يعمل الشغل اللي عمله… عز علينا إنه ميبقاش موجود معانا في المسلسل”، قائلاً: “قدرنا نغير في الدراما بحيث إن حد هيكمل وسيبنا المشاهد زي ما هي”.

وتابع: “هو كان بيقدّم دور صديقي أوجدنا طرف ثالث… صديق ثالث مشترك يكمل معايا الأحداث لكن مكنش ينفع ميبقاش موجود”.

وعن اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز أثناء التصوير، قال إنه يوم وفاته كان نشيطاً جداً ولم يكن يعاني من أي تعب مضيفاً: “طارق في اليوم ده كان نشيط أوي ومقبل على الحياة دمه كان خفيف وبيهزّر مع الكل… عملنا مع بعض مشهد وكان عظيم… عمله حلو أوي… وبعدين بدأنا نجهز للمشهد التاني… كان مشهد فرق ما بين الحياة والموت ثلاث أو أربع خطوات”.

ووصف شريف منير مشهد وفاة طارق عبد العزيز قائلاً: “هو كان واقف مستعد ورا الكاميرا وأنا كمان ورا الكاميرا وبيني وبينه أربع خطوات والمفروض يدخل الكادر ويقول كلامه وأنا بدخل بعديه أقول جملتين… عملنا بروفة وصوّرنا أول مرة ولما أستاذ طارق رفعت طلب إعادة المشهد وقفنا خارج الكادر وقال أكشن… طارق اتجه ناحيتي بدل ما يدخل الكادر وبعد أربع خطوات نفذ السر الإلهي”.

يُذكر أن طارق عبد العزيز توفيّ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسل “بقينا اتنين” من بطولة، شريف منير ورانيا يوسف وتامر فرج وعمرو وهبة وميمي جمال، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.