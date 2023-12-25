مصطفى كامل يردّ على هاني شاكر.. ماذا قال عن الخلاف بينهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، على البيان الذي أصدره الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، حول حقيقة الخلاف بينهما، وذلك من خلال بيان نشره كامل عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” وقال فيه: “شكراً أخي الكبير وصديق العمر ورفيق الدرب والنجاح على مدى ثلاثين عاماً، الفنان الكبير هاني شاكر نقيب موسيقيي مصر السابق على هذا البيان التوضيحي المهم والمُشرف والمُخلص، حيث دأب أحد المتهمين بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ حسب روايات واتهامات مودعة داخل تحقيقات النقابة والنيابة العامة على لسان أصحابها وبشهادات الشهود تفصيلياً، والمشطوب نهائياً من جداول نقابة الموسيقيين بقرار مجلس تأديب استئنافي يرأسه السيد المستشار وكيل وزارة الثقافة المصرية والسيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى، وعضوية ثلاثة أعضاء دون حضوري أو وجودي في هذا المجلس”.

وأضاف: “هذا الشخص اعتاد إلصاق اسمه باسم الفنان الكبير “أمير الغناء العربي” في كل تعليقاته ومنشوراته، قاصداً إثارة الجدل والريبة والقيل والقال حول شخصية أعتز بها وبمشواري معها المليء بالنجاحات التي كانت وما زالت تاريخاً محفوراً داخل وجدان الشعب المصري والعربي”.

واختتم مصطفى كامل البيان بالقول: “أخي وحبيبي الفنان هاني شاكر تبادلنا على مدى ثلاثين عاماً كل الود والحب والصداقة والأخوّة والنجاح، وتبادلنا المنصب الخدمي الزائل حتماً، ولم ولن تتبدل بإذن الله في داخلنا المشاعر الطيبة وروابط العِشرة والحب والاحترام والتقدير”.