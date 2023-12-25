خلاف منة عرفة مع هذه النجمة يعود إلى الواجهة.. هذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة منة عرفة حقيقة الخلاف بينها وبين الفنانة مايان السيد، بعد عقد عدد من الجمهور والنقاد الفنيين مقارنة بينهما عقب عملهما معاً في حكاية “حلم حياتي” من مسلسل “إلا أنا” الذي عُرض العام الماضي.

وقالت منة عرفة في تصريحات إعلامية: “أنا بحب مايان السيد أوي وهي شاطرة وموهوبة وعنيدة ومثابرة وبقينا أصحاب بعد مشاركتنا سوياً في حكاية “حلم حياتي” من مسلسل “إلا أنا””.

وأضافت: “مبشغلش بالي بالمقارنة بيني وبينها لأن كل واحد دوره بيكون متفصّل عليه وكلنا بنساعد وبنكمل بعض في العمل… أنا مكنتش أعرف مايان قبل مسلسل “إلا أنا” ولما ابتديت أشتغل معاها كان بينا نفس الحب اللي ما بين شخصيات المسلسل “مروة” و”خديجة”… ولو مكنش ده حقيقي موجود مش هيظهر للناس على الشاشة”.

يُذكر أن آخر أعمال منة عرفة الفنية، مشاركتها في بطولة مسلسل “ليل أم البنات” الذي عُرض في رمضان الماضي، الى جانب الفنانين: سهير رمزي ومحمد عبد الجواد وصوفية وحنان سليمان وحنان يوسف وياسر علي ماهر وهايدي رفعت ومحمد مهران وحسن عيد وحامد الشراب وياسمين جمال وإكرامي هجرس ومحمد طارق وولاء سلام، وهو من إخراج عبد العزيز حشاد.