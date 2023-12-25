وفاء عامر تنضم الى مسلسل " بدون مقابل " الى جانب هاني رمزي

ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الممثلة المصرية وفاء عامر للمشاركة في بطولة مسلسل "بدون مقابل"، الى جانب الممثل المصري هاني رمزي الذي يعود من خلال هذا المسلسل الى الدراما التليفزيونية.
ويواصل هاني رمزي التحضير لمسلسله الجديد "بدون مقابل" تمهيداً لبدء تصويره خلال الفترة القادمة .
ومن المقرر أن يعرض مسلسل " بدون مقابل " خلال شهر رمضان القادم، ويتناول قصصاً لأبطال قدموا تضحيات من أجل الوطن.
و يشارك في بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب هاني رمزي الممثلة المصرية داليا البحيري، ومن العمل من إخراج جمال عبد الحميد .
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