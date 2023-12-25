بالفيديو- طرح أغنية "إسأل عني" .. من فيلم " الحريفة "

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الحريفة، أغنية "إسأل عني" من فيلم "الحريفة" وهي من غناء الفنان المصري نور النبوي والفنان الشعبي أحمد خالد الشهير ب "كزبرة".



الأغنية من كلمات وألحان محمد خالد خميس، وإخراج إفيكت، ويأتي طرحها في إطار الترويج لفيلم "الحريفة" الذي تنطلق عروضه في دور السينما في مصر ابتداء من 4 كانون الثاني من عام 2024 وفي جميع الدول العربية بداية من11 كانون الثاني.

الفيلم من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، المصري أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.