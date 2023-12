مخرج فيلم مخرج "Home Alone 2": ترامب إقتحم الفيلم .. وتعرضنا للتخويف من قبله لكي يشارك فيه

ميرنا وليد - بيروت - صرح مخرج "Home Alone 2" كريس كولومبوس إن استخدام فندق ترامب جاء من قبل دونالد بالإلزام : "لقد تعرض للتخويف في طريقه إلى الفيلم"

وقال كريس كولومبوس: "لقد دفعنا الرسوم، لكنه قال أيضًا: "الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها استخدام الساحة هي أن أكون في الفيلم"

"Home Alone 2: Lost in New York" هو الجزء الثاني من فيلم "Home Alone" عام 1992.

قام ببطولة الفيلم ماكولاي كولكين في دوره النجمي في دور كيفن ماكاليستر، ظهرت التكملة أيضًا في حجاب من دونالد ترامب، ثم مالك فندق بلازا في نيويورك، وقال كريس كولومبوس، الذي أخرج كلا الفيلمين، لموقع Business Insider، إن ترامب اقتحم الفيلم، وهو ما لم يكن قياسياً في ذلك الوقت.

وقال كولومبوس إن ظهور ترامب كان ضرورياً حتى يتمكن الفريق من إطلاق النار في الفندق، وأوضح: "أردنا التصوير في الردهة، لم نتمكن من إعادة بناء The Plaza على المسرح الصوتي.

عادة، يمكن لفريق الإنتاج دفع رسوم لاستخدام الموقع الفعلي، لكن ترامب أراد أكثر من مجرد المال، وتابع كولومبوس: "لقد دفعنا الرسوم، لكنه قال أيضًا: الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها استخدام بلازا هي أن أكون في الفيلم". "لذلك اتفقنا على وضعه في الفيلم."

تقدم كولومبوس وقام بتصوير المشهد، لكنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان المشهد سيصل إلى المقطع النهائي حتى يتم اختبار الفيلم مع الجمهور، لقد كان رد فعلهم أكثر إيجابية مما قد يفعله الجمهور اليوم.

وأضاف كولومبوس: "لقد ابتهج الناس عندما ظهر ترامب على الشاشة”. "لذلك قلت لمحرري: "اتركه في الفيلم"، إنها لحظة للجمهور.