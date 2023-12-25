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ميرنا وليد - بيروت - تستمرت الفنانة المكسيكية ميليسا برايرا في التضامن مع الشعب الفلسـ طيني حتى أثناء عيد الميلاد، إذ قارنت أهل غـ زة بالمسيح، وشاركت النجمة اللاتينية صرختها رسالة لصالح فلسـ طين، وذكّرت متابعيها بتاريخ الاحتفال الليلة.
قائلة : "آمل أن يكون عيد الميلاد هذا … غريبًا"، آمل ألا تتمكن من تجاهل حقيقة أنك تحتفل بميلاد طفل تعرض للاضطهاد والاستهداف وأجبر والداه على الفرار إلى مصر بينما يتعرض الآن ملايين الفلسـ طينيين من الجزء المحدد من العالم للإضطهاد والقمع"، تم استهدافهم وأجبروا على الفرار من منازلهم بينما يتم قصفهم بشكل عشوائي وبلا هوادة.
وأنهت رسالتها بعبارة "عيد ميلاد سعيد".
يأتي منشور ميليسا برايرا بعد مرور يوم على إعلان المخرج كريستوفر لاندون انسحابه من فيلم Scream 7، بعد أن تم طردها لدعمها فلسـ طين بنشرها لمقال للمؤرخ الإسرائيلي راز سيجال وهو يتهم الجيش الإسرائيلي بالإبادة العرقية وسوء إستغلال محرقة الهولوكوست.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليسا برايرا: "أتمنى ألا تتجاهلوا الفلســ طينيين في عيد الميلاد .. هذا نفس ما مر به المسيح " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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