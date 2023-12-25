عرض فيلم فوى ! فوى! فوى في نادي سينما الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يعرض نادى السينما فيلم (فوى! فوى! فوى) تاليف وإخراج عمر هلال .

موعد ومكان عرض فيلم فوي فوي فوي بالأوبرا

الفيلم من إنتاج محمد حفظي وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 27 ديسمبر علي المسرح الصغير ويعقبه لقاء مفتوح مع الكاتب والناقد السينمائي اندرو محسن .

فيلم فوي فوي فوي

فوي فوي فوي هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.