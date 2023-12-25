بعد خروجها من السجن.. القبض على الراقصة سما المصري والكشف عن السبب

ألقت السلطات المصرية القبض على الفنانة والراقصة سما المصري

أفادت وسائل الإعلام المصرية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفنانة سما المصري، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة المعنية قد أفرجت عن المصري من السجن بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وظهرت المصري، بعد خروجها من السجن، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، حيث نشرت صورة جديدة لها من مشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2023.

وحظيت المصري باستقبال من متابعيها على ظهورها الأول عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

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