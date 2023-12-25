شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم أشرف عبد الغفور على القاعة الرئيسية لنقابة المهن السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، جمهوره صورة تجمعه بالنجمة ريهام عبد الغفور، عبر حسابه على إنستجرام، بعد إطلاق اسم أشرف عبد الغفور بالقاعة الرئيسية بنقابة المهن التمثيلية، وكتب عليها قائلاً: "أقل ما نقدمه لفنان كبير وإنسان عظيم".



اشرف زكى وريهام عبد الغفور

أطلقت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور على القاعة الرئيسية بنادي النقابة، تكريماً له، وذلك بحضور كل من الفنان ريهام عبد الغفور وشقيقها تامر، كما تواجد عدد من أعضاء مجلس إدارة مجلس النقابة وهم محمد أبو داود، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل.

حصل الفنان أشرف عبد الغفور على مساحة تميز كبيرة في المسلسلات الدينية والتاريخية، نظراً لإتقانه اللغة العربية، ويرجع ذلك إلى إجادته قواعد أصول اللغة العربية، إلى جانب موهبته ودراسته للتمثيل وبمرور الأيام أصبح مجرد اسم أشرف عبد الغفور على أى عمل بالفصحى معناه عدم وجود أي خطأ لغوي.

الفنان أشرف عبد الغفور أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل «القاهرة والناس» أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات، كما يعد عبد الغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل «سليمان الحلبي» و«ليلة مصرع جيفارا» و«وطني عكا» و«النار والزيتون».

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور له حظ معها رغم أنه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت الى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الاحبال بينه وبينها وفضل العودة الى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي

وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أبزرها مسلسلات، "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرهم.

قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.