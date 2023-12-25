شكرا لقرائتكم خبر عن ميليسا باريرا تدعم فلسطين: أتمنى ألا تتجاهل الاحتفال بميلاد طفل تعرض للاضطهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت الممثلة الشابة ميليسا باريرا، القضية الفلسطينية من جديد، من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، حيث نشرت صورة لـ سانتا كلوز وهو يجر عربته الشهيرة، وبجانبه عربة فلسطينية تحمل الشهداء.



ستورى ميليسا باريرا

وعلقت باريرا على الصورة قائلة: "أتمنى أن يكون عيد الميلاد هذا، غريبًا، أتمنى ألا تتجاهل حقيقة أنك تحتفل بميلاد طفل تعرض للاضطهاد والاستهداف ووالديه".

وتابعت باريرا قائلة: "في الوقت الحالي، يتعرض الملايين من الفلسطينيين من هذا الجزء من العالم للاضطهاد والاستهداف ويجبرون على الفرار من منازلهم بينما يتعرضون للقصف العشوائي بلا هوادة، عيد ميلاد سعيد".

وكانت قد تحدث الممثلة الشابة ميليسا باريرا بعد طردها من Scream 7 بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الاسرائيلي، حيث استخدمت باريرا حسابها على موقع الصور إنستجرام، للتحدث علنا عن ما حدث، حيث أكدت:" أولاً وقبل كل شيء، أدين معاداة السامية وكراهية الإسلام. أدين الكراهية والتحيز من أي نوع ضد أي مجموعة من الناس، باعتباري لاتينية، ومكسيكية فخورة، أشعر بمسؤولية وجود منصة تتيح لي امتياز أن يتم الاستماع إليّ، ولذلك حاولت استخدامها لرفع مستوى الوعي حول القضايا التي أهتم بها ولإقراضها". صوتي للمحتاجين".