شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي: قاعدة لوحدى ما عنديش أصحاب ونفسي أتجوز ويكون عندى عيلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة حورية فرغلى مجدداً عن معاناتها من الوحدة وعدم وجود أصدقاء في حياتها وذلك من خلال مقطع فيديو قصير نشرته على حسابها بموقع "انستجرام" جعلها تتصدر محركات البحث على موقع جوجل حيث قالت في الفيديو:"ايه اللي الناس بتحسدني عليه، أنا قاعدة لوحدي، عندي كلب، ومعنديش صحاب، وتليفوني مبيرنش، بقرأ طول الوقت.

حورية فرغلي : أنا بقعد على الأى باد طول الوقت

حورية فرغلي أضافت خلال مقطع الفيديو:"أنا قاعدة على الأى باد طول الوقت، بنزل الف التراك كل يوم، مامى بتجيلى تزورنى، بروح لما أزورها، بروح أزور بابا وأخويا كمان، رانيا صاحبتى بس مش بنتكلم طول الوقت، أنا مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا عندي 46 سنة، نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة ونفسي مش أعيش لوحدي، وده محصلش لغاية دلوقتي، فأنا مش عارفة هما حاسدني على إيه بالظبط".

حورية فرغلي تعلن عودتها إلى السينما

حورية فرغلى أعلنت مؤخرا عودتها إلى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات كاملة، وذلك بعدما تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان "ديجافو"، وأعلنت الخبر فى فيديو نشرته على حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا طالعة النهاردة مخصوص عشان أقولكم أحلى خبر، بقالي كتير ما تبسطش زى النهاردة، الحمد لله أنا لسه ماضية فيلم اسمه ديجافو، مع المخرج عيد العربى، والمنتج أيمن فهمى".

وأضافت: "يمكن تستغربوا وتقولوا اشمعنا دلوقتى، أنا هدخل دلوقتى سينما، لأن كان معروض عليا حاجات كتيرة جدا بس ما لقتش أى حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة أوى بس ما عملتش الدور ده قبل كدة، والدور دا يعتبر من أصعب الأدوار اللى هعملها فى حياتى".

"استدعاء ولى عمرو" آخر أفلام حورية فرغلي

حورية فرغلى قدمت آخر أفلامها بعنوان "استدعاء ولى عمرو" الذى تم عرضه عام 2019 وشاركها فى بطولته محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر، وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدرى، تدور الأحداث حول الطفل عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته.