أجواء عائلية رائعة.. نادين نسيب نجيم تغني وترقص مع طفليها في عيد الميلاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد الميلاد المجيد بأجواء عائلية رائعة مع طفليها، متمنية أن يبقوا معها دائماً.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها على إنستغرام بمقطع فيديو عفوي ظهرت بكامل جمالها بملابس كاجوال باللون الأسود ومعها طفليها هافين وجيوفاني، وكانوا يتمايلون ويغنون أغنية النجمة ماريا كاري الخاصة بالكريسماس، وبدا واضحاً العلاقة المميّزة التي تجمع نادين بطفليها وحنان ولدها الصغير عليها.

وأكدت نادين من خلال تعليقها على المقطع أن كل ما تريد وكل ما تحتاج في العيد هو هافين وجيوفاني.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع العفوي وأثنوا على اهتمامها الدائم بطفليها وحرصها بأن يكونا في غاية السعادة دائماً وأن يعيشا طفولتهما بحرية، متمنيين ان تتحقق أمنيتها وأن لا تفقد حضانة أطفالها لأي سبب.

على صعيد آخر، تواصل نادين نجيم خلال الفترة الحالية تصوير مسلسلها الجديد 2024 لموسم رمضان المقبل، ونشرت نادين قبل أيام صورة لها من موقع التصوير حيث اطلت على جمهورها باللون الأسود وكانت تحمل بيدها نص المسلسل وقالت في تعليقها على الصورة: “مرحبا من التصوير”.

كما شوّقت نادين جمهورها قبل ذلك للمسلسل المنتظر من خلال مقطع فيديو نشرته على “إنستغرام” وظهرت من خلاله بشخصية “النقيب سما” من المسلسل، حيث تحمل سلاحها وتصوب تجاه الهدف. وقالت نادين نجيم في تعليقها على الفيديو: “سما تحت السيطرة.. مسلسلات رمضان… 2024 قريباً”.

يشار إلى أن مسلسل “2024” هو الموسم الثاني من مسلسل 2020 الذي قدمته نادين نجيم برفقة النجم السوري قصي خولي بينما ستقدم الموسم الثاني من العمل والذي يحمل عنوان 2024 برفقة النجم السوري محمد الأحمد حيث تدور احداث الموسم الثاني في إطار من الأكشن والتشويق وهو من تأليف بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر ويشارك ببطولة العمل عدد كبير من النجوم حيث تتابع عمليات تصوير المسلسل في الوقت الحالي ليكون حاضراً في المنافسة في موسم دراما رمضان المقبل.