تعليقات ساخرة بسبب جاكيت كريستيانو رونالدو.. ما علاقة محمد رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبّب ظهور لاعب الكرة العالمي رونالدو أثناء حضوره مباراة ملاكمة “اليوم الحاسم” التي أُُقيمت ضمن “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية مرتدياً جاكيت كان قد ارتداه الفنان محمد رمضان في إحدى حفلاته، في إثارة موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهام النجم البرتغالي العالمي بتقليد النجم المصري، فيما قال البعض إن رونالدو “استعار” جاكيت محمد رمضان كي يحضر به المباراة.

وانتشرت صور كريستيانو رونالدو أثناء حضوره مباراة ملاكمة “اليوم الحاسم” أمس في الرياض، بين الملاكمين: الروسي ديميتري بيفول والإنكليزي ليندون آرثر رفقة ابنه كريستيانو جونيور، وظهر رونالدو وهو يرتدي الجاكيت نفسه الذي ارتداه محمد رمضان في الحفل الذي أحياه منذ أسابيع عدة في السعودية.

وكشف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الجاكيت الأخضر هو أحد إصدارات إحدى الدور الشهيرة للأزياء في مجموعتها 2024 ويبلغ سعره 2100 يورو، أي ما يقارب الـ 73 ألف جنيه مصري.

يُذكر أن محمد رمضان كان قد أعلن عدم مشاركته في دراما رمضان المقبل 2024 وتأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة” إلى رمضان 2025.