بالصور- نقابة المهن التمثيلية المصرية تطلق إسم أشرف عبد الغفور على قاعتها الرئيسة

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت نقابة المهن التمثيلية المصرية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها، اسم الممثل الراحل أشرف عبد الغفور، على القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية، وجاء ذلك بحضور ابنته الممثلة ريهام عبد الغفور وابنه تامر عبد الغفور ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .
وتوفي الممثل المصري أشرف عبد الغفور مساء الأحد 3 كانون الأول، إثر حادث سير مروع .
وكانت آخر أعمال أشرف عبد الغفور مع ابنته ريهام عبد الغفور في مسلسل "رشيد" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق 2023.
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