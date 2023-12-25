بالفيديو- لورين هراغي تطلق أغنية لدعم الشعبين الفلسـ طيني والسوداني

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة الأميركية لورين هراجي أغنية داعمة للشعبين الفلسـ طيني و السوداني بإسم "يوم انفجار العالم" – The Day The World Blows Up، معلنة عن تبرعها بالأرباح لجمعيات خيرية.

و كتبت لورين عبر حسابها: "كتبت تلك الأغنية يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني و لكني أشعر أنها حاولت أن تكتب ذاتها أكثر من مرة من قبل، و هي توصف شعوري منذ فترة حول هذا العالم. لقد كان قلبي في حالة حسرة دائمة، و الموسيقى كالعادة هي الشيء الوحيد الذي يجعل الأمر منطقيًا".

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