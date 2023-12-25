بالصورة - درة التونسية تخطف الأنظار بإطلالتها العربية .. وجمالها حديث الكثيرين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية درة صورة جديدة عبر خاصية الحالة، وظهرت درة بنيو لوك جديد وإطلالة جديدة حيث ارتدت عباءة بالون الأسود، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها .

وقامت درة والممثل المصري أحمد عيد، بعرض مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية”، التي إستمرت من 18 لغاية 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك في بطولة المسرحية الممثلان المصريان محمد ثروت وبدرية طلبة.

وكانت نشرت درة مجموعة جديدة من الصور لها، وظهرت بإطلالة متميزة، حيث ارتدت ملابس باللون الأبيض، واعتمدت ميك أب خفيف زاد من جمالها، وعلقت قائلة: "إستمر ​​في الحلم…".

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