بعد فراقك.. دراما جديدة لـ أحمد بتشان في نهاية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفنان أحمد بتشان بأغنية “بعد فراقك” جدول إصداراته الغنائية في 2023، والذي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية بعد فراقك أحمد بتشان

أغنية بعد فراقك من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع: نادر حمدي، وتقول كلماتها "

بعد فراقك عني انا اتهزيت و بقيت م الدنيا بخاف من كتر الوحدة عانيت..مليت دايما توحشني و قلبي كله شوق..وياريت ارتاح من كل ده..ياريت بعد فراقك عني انا اتهزيت و بقيت م الدنيا بخاف من كتر الوحدة عانيت..مليت دايما توحشني و قلبي كله شوق..وياريت ارتاح من كل ده..ياريت حكايات عايشين و سنين شاهدين كان ايه وازاي احنا الاتنين بدايتنا منين ووصلنا لفين موضوع انساك مش ناجح فيه على طول بلقاك في خيالي مليه وامل في لقاك متعلق بيه حالي دلوقتي خلاص معروفلي قريب و غريب اكتر جملة انا بسمعها و فيها تعذيب ده نصيب االي بيجرالي معاك ده عجيب و غريب والله في حق الحب عيب حكايات عايشين و سنين شاهدين كان ايه وازاي احنا الاتنين بدايتنا منين ووصلنا لفين موضوع انساك مش ناجح فيه على طول بلقاك في خيالي مليه وامل في لقاك متعلق بيه ".

أغنية أحمد بتشان أنا جيت

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ أحمد بتشان من خلال أغنية “أنا جيت”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وتقول كلماتها "

أنا جيت.. هنا ليه ... يا حبيبي بس إلا عشانك من غير ..تفكير .. دلني قلبي علي مكانك علشان.. روحي فيك.. وبلاقي راحتي ف أحضانك قد ما تقدر قربللي متستهونش ب لهفتي ليك من بين ... ملايين...إحساسي اختارك ليا مسيت... بعينيك... سبعة وتمانين حاجه فيا وبقول... علي طول..كده من وقت لؤاك بيا طب جرب تطلب عمرى هاخد من عمرى و هديك فيها ايه.. دلوقت لو إحنا سافرنا.. ونروح عند قمرنا بمشاعرنا تتساب.. الناس والدنيا بحالها...الله...ومحدش تالت غيرنا فيها ايه.. دلوقت لو إحنا سافرنا.. ونروح عند قمرنا بمشاعرنا تتساب.. الناس والدنيا بحالها...الله...ومحدش تالت غيرنا أنا جيت.. هنا ليه ... يا حبيبي بس إلا عشانك من غير ..تفكير .. دلني قلبي علي مكانك علشان.. روحي فيك.. وبلاقي راحتي ف أحضانك قد ما تقدر قربللي متستهونش ب لهفتي ليك أنا ليل ...ونهار...بحلم تشاركنى حياتي ومفيش .. أسرار.. تداريها عليك حكاياتي مشتاق .. علي نار.. وعملت خلاص حساباتي

