حفلات ختام 2023| ماجد المهندس مع جمهوره في البحرين.. الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفنان ماجد المهندس، حفلاته في البحرين، ضمن فعاليات أعياد البحرين التي تضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل ماجد المهندس في أعياد البحرين

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 29 ديسمبر على مسرح الدانة بالعاصمة البحرين، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني ماجد المهندس جننت قلبي

كان قد طرح المهندس حديثًا أغنية جننت قلبي والتي حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها جنّنت قلبي بحبٍ يلوي ذراعي لاهو بتايب ولا عبّر تجاريبه امر الله اقوى احبك والعقل واعي ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه سلّمت أمري وتفكيري مع اوجاعي وحبّيت ذاتك بإحسانه وعذاريبه ما كنت ناوي وما للحب اي داعي اذا الله راضي يسوق الخير ويجيبه شدّ انتباهي غرامٍ غيّر اطباعي حرّك شعوري واحس ربّي بلاني به وبكل هداوه لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون اوّل مكاسيبه تبغى الصراحه يا روحي زانت اوضاعي ياللي لوحدك معاه ارتاح وودي به صار بحياتي وجودك أكبر أطماعي يا نبض قلبي ويا أغلى مطاليبه.