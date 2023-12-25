"تصريحات صادمة".. 7 قصص أثارت بها حورية فرغلي الجدل في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدرت الفنانة حورية فرغلي، تريند مؤشر البحث "جوجل"، بعد تصريحاتها الأخيرة والصادمة بشأن أمنيتها في الزواج وأنها تعيش مع كلبها وليس لديها أصدقاء، وأنها تبلغ من العمر 46 عاما.

نستعرض لكم 7 قصص أثارت حورية فرغلي الجدل من خلالهم خلال عام 2023 في السطور التالية:

حورية فرغلي وأمنية الزواج

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن حزنها لكونها تشعر بالوحدة بشكل دائم، فلا يوجد لديها أصدقاء، ولم تتزوج حتى الآن على الرغم من تخطيها ال 40، ولا يوجد في حياتها أي شيء يحقق السعادة- بحسب ما صرحت.

ونشرت فرغلي، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تحدثت خلاله عن المعاناة التي تعيشها، قائلة: "إيه اللي الناس بتحسدني عليه، أنا قاعدة لوحدي، عندي كلب، ومعنديش صحاب، وتليفوني مبيرنش، بقرأ طول الوقت، عالآيباد طول الوقت، بنزل ألف التراك كل يوم، مبعملش أي حاجة في حياتي.. مامي بتجيلي بتزورني، وبروحلها أزورها، بروح لبابي، أخويا كنت قاعدة معاه في السليمانية، بس هو طيار أصلًا دايما مش موجود ومسافر، رانيا صاحبتي جدا بس مبنشوفش بعض كتير لأنها في 6 أكتوبر وأنا هنا".

وأضافت: "أنا مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة ونفسي معيشش لوحدي، وده محصلش لغاية دلوقتي، فأنا مش عارفة هما حاسدني على إيه بالظبط".

حورية فرغلي تتحدى عروس بالرقص

ظهرت الفنانة حورية فرغلي، في مقطع فيديو لها وهي ترقص في حفل زفاف تتحدى فيه عروس بالرقص، حيث نشرت الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى عروسة دي ولا إيه..سلوى".

قصة حورية فرغلي وردها على شائعة علاقتها بـ شاكوش

ردت الفنانة حورية فرغلي على طليقة حسن شاكوش بعد اتهامها بأنها على علاقة به، وذلك من خلال فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الحقيقة أنا طالعة أكلمكم في موضوع وهو بقاله فترة مضايقني وساكتة بس أنا قررت أما يحصلي حاجة زي كدا أشاركم وأشهدكم عشان لو أنا غلطانة إنتم ممكن تقولولي، أنا كنت ساكتة فترة طويلة جدا ومبرودش علشان أنا أكبر بكتير من كده بس الموضوع زاد عن حده بطريقة لدرجة إن أنا مش من طبيعتي أن أطلع وأتكلم أو أرد بس من كتر ما الموضوع بقى اوفر مش قادرة، عايزة أشهدكم معايا".

وأضافت: "أنا حتى مش حابة أقول الاسم بس هضطر أقوله عشان كرامتي وحقي المعنوي وخصوصا إن محبش إن أهلي كل شوية يسمعوا كلام من اللي هي بتقوله دا .. الأستاذة ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش اللي أنا معرفهاش خالص ولا عمري شوفتها إلا في السوشيال ميديا في فرحها و برنامجها مع بسمة، اتقال اسم حورية وتالت حرف ر الناس سابت كل الأسامي ومسكت في حورية سكت ومتكلمتش خالص إنما يجيلك الجرأة إنك تنزلي أن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش لغاية هنا بقا وأستوب".

واستكملت: "انتي عايزة إيه بالظبط انتي عايزة تريند عايزة تجيبي اسم حورية فرغلي عشان تطلعي تريند، أنا أعرف منين البنت اللي كانت مع حسن شاكوش، وعلى فكرة أنا ممكن أرفع عليكي قضية تشهير، أنا مصورة الخبر وبعتوا لريهام سعيد وعندها بعد أما قولتي كدة أنا سكت وبرضو مش عايزة تعدي الموضوع اللي أنا مليش علاقة بيها لا من قريب ولا من بعيد".

وأختتمت: "أنا إنسانة بحب الهدوء أنا عايشة لوحدي عشان مبحبش الدوشة وعمري ما بغلط في حد أنا بحترم الناس كلها، أنا طالعة برد عليكي وبشهد الجمهور كله على اللي أنا بقوله دا عشان الناس تقولي لو أنا غلط في حاجه بس أنا معملتش حاجة بس يمكن أكون عملت حاجة، قولولي لو انا غلط، غلط في إيه وأنا الحمد لله تاريخي يشهد عليا إن أنا طول عمري في حالي وكويسة مع الوسط وبعتبرهم أهلي وكمية الناس اللي اكتشفت إنها بتحبني وبتدعيلي ربنا يخليهم ليا يا رب".

حورية فرغلي وارتباطها بشخص "حرامي"

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها كادت ترتبط بشخص، ولم تكن تعرف أنه "حرامي" على حد وصفها.

وأوضحت ببرنامج "في العمق": "كان فيه بداية تعارف مع واحد، لكن طلع حرامي وسرق بنوك مصر وسافر، بصيت ملقتوش كان في بينا مجرد تعارف .. أنا بستحمل أي حاجة إلا الخيانة، كل الرجالة بيحبوا البنات اللي أجسامهم حلوة، والجمال عينيك هتاخد عليه وخلاص، لكن اللي بيفضل الروح والشخصية دا الأهم".

حورية فرغلي وحلم الكفن

روت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل حلم مرعب رأته بمنامها وعمرها 10 أعوام، ولم تستطع أن تنساه، خلال لقائها ببرنامج في العمق، قائلة: "حلمت وأنا صغيرة أن فيه صندوق خشب عامل زي الأوضة، بس منورة رغم إن مفيهاش لمبة، وأنا في كفن وإيدي بس اللي طالعة، ومنتظرة الساعة تيجي 12، عشان يجوا يخدوني يسألوني".

وأضافت: "في اللحظة دي أنا كل دقيقة بتعدي عشت فيها رعب، لغاية ما قُمت من على السرير مفزوعة، رغم أني مشوفتش وشي في الحلم، لكن بسببه مازال عندي مشكلة كبيرة في النوم، بنام بصعوبة وعشان أحلم محتاجة معجزة".

قصة ارتباط حورية فرغلي بالإعلامي نزار الفارس

كذبت الفنانة حورية فرغلي ما جاء على لسان المذيع العراقي نزار الفارس، بشأن احتفالهما بخطوبتهما، مؤكدة أن الأمر لم يكن أكثر من استضافته في بيتها لتصوير حلقة معها يعرضها في برنامجه.

وقالت المذيعة ريهام سعيد عبر برنامج "صبايا الشمس" المعروض على قناة الشمس: ذيعنا خبر قلنا لطيف جدا إن أي حاجة حلوة تحصل لحورية فرغلي هنبسط بيها، بحبها على المستوى الشخصي ومرت بأيام كتير مش لطيفة، ذيعنا خبر خطوبتها وكان فيه صور وفيديو من نزار نفسه، وأكد للإعداد وقال حقيقي إن شاء الله وربنا يتمم بخير".

ونفت حورية في مداخلة هاتفية للبرنامج الأمر، وقالت "أنا بجد مش فاهمة بقيت أخاف، بيكلموني من أسبوع وأستاذ نزار عايز يجي ويعمل لقاء، اتفقنا على يوم الأحد امبارح، وكان أول مرة أشوفه امبارح، فتحت بيتي والمصورين موجودين بتوع الصوت والإضاءة، وناس كتير وأنا في بيتي قاعدة مع مامتي والكلب بتاعي، وأول ما دخل اقعد يصور جت أغنية ماجد المهندس وعشان عراقي قلت آه طبعا بحبه، قالي تحبي ترقصي على الأغنية ورقصنا والناس كلها قدامي عشان مكسفهوش بجامله، وبرحب بيه لقيت من ساعة ما دخل بيتي بيصور بيتي من ورايا والسيلفي ده من قبل اللقاء وقلت اسيبه براحته".

وأضافت: "أنا مش متخيلة متخطبتش لنزار ولا أي راجل في الدنيا، وهرفع عليه قضية هو خطبني امتى ليه هو شاف أبويا وأمي وأخويا، خطبني من مين، الفيديو اللي فيه كلام سي السيد كان هزار، زعلانة وعمري ما هعمل أي لقاء مع أي صحفي معرفهوش، فتحتلك بيتي ورحبت بيك وكنت تعبانة وعملت اللقاء تعمل فيا كده ليه، وتخلي كل الناس تكلم ابويا واخويا وتسألهم هي اتجوزت ولا لأ".

وأختتمت: "ممكن يكون فال حلو بس أنا أول مرة أشوفه امبارح، أول مرة في حياتي أقابله، ليه من ورايا تقول خبر، عايز تعمل بروباجندا وانا واحدة من ضحاياك، افرض اني متجوزة في السر افرض تعملي مشكلة، ندمانة اني عملت اللقاء ده معاه".

قصة حورية فرغلي وتبنيها طفل

من بين التصريحات التي أثارت حورية فرغلي من خلالها الجدل، قصة تبنيها طفل، حيث قالت "حورية" في تصريحات ببرنامج "ET بالعربي": "ما ينفعش أتبنى لأني مش متجوزة، حاولت أتبنى قبل كده، وقالوا لي مش هينفع، لازم تكوني متجوزة، فكفلت طفلين وماتوا، وشلت الرحم من فترة وعمري في حياتي ما هيكون معايا أولاد وبعتبر كل الأطفال الصغيرين ولادي".