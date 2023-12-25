كريستيانو رونالدو يرتدي نفس "جاكيت" محمد رمضان.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان محمد رمضان ولاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهما يرتديان نفس "الجاكيت".

وظهر في الصور، ارتداء كريستيانو "جاكيت أخضر" ماركة جوتشي التي جاءت بنفس إطلالة الفنان محمد رمضان بأحد المناسبات بالمملكة العربية السعودية.

وكان محمد رمضان ارتدى هذا الـ"جاكيت الأخضر" في المؤتمر الصحفي قبل حفله الشهر الماضي في الرياض.

ويعد هذا "الجاكيت الأخضر" أحد إصدارات "جوتشي" في مجموعتها الجديدة لعام 2024 .

وكان كريستيانو رونالدو قد شارك صور عبر حسابه بموقع"إنستجرام"، وعلق: أخذ الرياضة إلى بعد جديد كليا.. رؤية وتنفيذ لا مثيل لهما.. لا يمكن أن تتوقف عن الدهشة".

من جهة أخرى، يستعد محمد رمضان للمشاركة في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامته في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، في كوت ديفوار.

اقرأ أيضا:

إنجي علاء تنشر صورا توضح لحظات مشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي

لطيفة تكشف سبب اعتذارها عن حضور حفل "دير جيست"