نسرين طافش: أعيش قصة حب مع عملي وأصدقائي

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة نسرين طافش إن الجمال مهم والعقل أيضًا، كما أكدت أنها تهتم كثيرا بالسوشيال ميديا

وكشفت عن رأيها في الزواج مؤكدة أنه قرار شخصي ولابد أن يتفق العقل والقلب معا

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي أن بعض زيجات الوسط الفني لا تكتمل، بسبب أن ساعات العمل لكل طرف مختلفة وكبيرة وممكن أن يحدث فتور بسبب البعد، والطلاق موجود في المجتمع بشكل عام

وأوضحت أن الحب لا يحتاج أن نبحث عنه كما أنها تعيش قصة حب مع عملها وأصحابها

وكشفت طافش أن التردد هو عادتها السيئة، كما أنها تعاني من فوبيا الحشرات والأماكن المرتفعة

وعن أول قرار لها "لو حكمت العالم" قالت: سأطالب بوقف الحروب"