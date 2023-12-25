يسرا ترتدي "الأحمر" احتفالا بـ الكريسماس.. وبوسي شلبي تعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

هنأت الفنانة يسرا، جمهورها بمناسبة عيد الميلاد المجيد "الكريسماس".

ونشرت يسرا، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ومزجتها بموسيقى "الكريسماس".

وظهرت "يسرا" في الصورة وهي مرتدية فستانا من اللون الأحمر.

وتفاعلت الإعلامية بوسي شلبي، مع تدوينتها، وعلقت: "سنة حلوة".

وكانت الفنانة يسرا، أعلنت مؤخرا أنها لا تنوي المشاركة في الموسم الرمضاني 2024، إلا أن الجمهور طالبها بالعدول عن هذا القرار، الأمر الذي جعلها تفكر في التراجع عنه، ولكن حتى الآن لم تحسم الأمر.

View this post on Instagram A post shared by Youssra يسرا (@youssra)

اقرأ أيضا:

"٣ ساعات متواصلة" أحدثها.. من الإيحاءات الجنسية إلى الترويج للفجور اتهامات طاردت أغاني روبي

الأربعاء.. المركز القومي للمسرح يكرم المؤرخ المسرحي عمرو دوارة