أحمد الفيشاوي ومي سليم في كواليس "بنقدر ظروفك" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صور تجمعه مع الفنانة مي سليم من كواليس تصوير فيلم "بنقدر ظروفك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الفيشاوي، على الصور: "العودة للعمل .. فيلم بنقدر ظروفك".

فيلم "بنقدر ظروفك" من إخراج أيمن مكرم، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة.

يذكر أن، أحمد الفيشاوي عرض له مؤخرًا فيلم "رهبة" وشاركه البطولة كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.

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