أغنية "هنا غزة" تتخطى ربع مليون مشاهدة في 10 أيام على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تخطت أغنية "هنا غزة" للمطربة نورهان درويش، حاجز ربع مليون مشاهدة في ١٠ أيام منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية تعد دعما لأهالي غزة والشعب الفلسطيني الشقيق تجاه العدو الصهيوني وما يرتكبه من مجازر غير إنسانية.

أغنية "هنا غزة" من كلمات الشاعر شريف درويش، وألحان إسلام ممدوح، وتوزيع أحمد نبيل، وإنتاج "sms" معتز عرموش.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "هنا غزة، كرامة عزة.. أبطال في وش العدو صامدة، أهون تموت.. ولا تنحني قدام جبان، تضحياتها، علامة فارقة، يدمها بتكتب صمودها، واما تموت يوم تلاقي في الموت حياة.. رغم الدمار، رغم الحصار، رغم المجازر والرصاص، احنا الحياة وإنتوا الفناء، وعد الإله آخر الزمان".