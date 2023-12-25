هكذا احتفلت سيرين عبد النور بالكريسماس مع عائلتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة سيرين عبد النور، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، لحظات من احتفالها بالكريسماس مع عائلتها.

ونشرت سيرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العائلة تحول لحظات عيد الميلاد إلى ذكريات.. سيرين عبد النور، ميلاد مجيد".

وطرحت سيرين عبدالنور، مؤخرا أغنية تحمل اسم "هزهزة" والتي شهدت عودتها للغناء بعد فترة من الغياب، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج إيلي فهد.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، ومن تأليف سلام كسيري، وإخراج رنده علم.