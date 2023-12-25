في عيد ميلاد شريف عرفة.. ماذا حدث في أول لقاء جمعه بوحيد حامد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل المخرج الكبير شريف عرفة بعيد ميلاده الـ63 الموافق 25 ديسمبر، إذ ولد عام 1960.

شريف عرفة تخرج من المعهد العالي للسينما في عام 1982، وهو نجل المخرج الراحل سعد عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة.

أخرج شريف عرفة ما يقرب من 40 عمل بين السينما والتليفزيون.

ومن أشهر أفلام شريف عرفة: الناظر، عبود على الحدود، ابن عز، اضحك الصورة تطلع حلوة، ولاد العم، الجزيرة، إكس لارج، الممر، الكنز، الإنس والنمس، الجريمة.

كما أخرج مسلسلات أبرزها: "لحظات حرجة، تامر وشوقية، خطوة عزيزة".

وأخرج شريف عرفة مسرحيتين وهما "الزعيم" عام 1993، "كعب عالي" 1996.

وروى المخرج شريف عرفة عن أول لقاء جمعه بالسيناريست الراحل الكبير وحيد حامد.

وقال: "أول مرة أروح له فيها، كان كلمني في التليفون وقالي تعالالي، ولما روحت لقيته قاعد في مكان بعيد كدا في فندق، ولما قربت منه.. أنا كنت متردد لأني كنت لسه مخرج صغير، وهو كان وحيد حامد، حاجة كبيرة أوي وقتها، وبقوله صباح الخير يا أستاذ وحيد، فقالي متقوليش يا أستاذ وحيد، قولي "يا وحيد" فأنا وقتها مفهمتش إزاي هعمل كدا".

وأضاف: "عرفت بعدها ليه قالي كدا، عشان عارف إن هيكون بينا حياة طويلة، وأفلام كتيرة ومشوار الحقيقة من أهم الأفلام اللي عملتها في حياتي كانت معاه، وبتصور إنه ليه فضل كبير جدا في تكويني واسمي اللي بتكلم بيه دلوقتي".

وتابع: "كان بيسمحلي بالتدخل في السيناريو، وكان عنده طريقة في الشغل، إنه بيطلب من المخرج يكتبله ورقة ويبدي رأيه في الفيلم، الحقيقة أنا كسرت القاعدة بتاعته شوية، وكانت العلاقة بينا على مدار التصوير، ولما كنت بحس بحاجة برجعله، وأكلمه ويكتبهالي".

كما روى أيضا موقف حدث بينهما بفيلم "الإرهاب والكباب"، قائلا: "مرة في الإرهاب والكباب حسيت إن لازم يكون فيه سبب للولد والبنت اللي بينقلهم والدهم واللي قامت بسببه كل المشكلة بتاعت الفيلم فأوجدت لهم سبب إن ابنه عنده مرض في القلب، فلازم يتنقل إلى مدرسة قريبة، وبعد ما صورت.. حسيت لما روحت البيت إني قلقان، فروحتله وحكيتله اللي حصل، فقالي لأ مينفعش.. أنا عايز لو أي حد حتى لو معندوش سبب ضروري في طلبه من الدولة وهو قانوني إنها تنفذه له.. طالما حقه وقانون، ووحيد حامد كان دائما حريص وبيفكر جدا بأعماله في البني آدم المصري".

ورحل الكاتب الكبير وحيد حامد عن عُمر يناهز 77 عاما، وذلك خلال تواجده داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية تعرض لها، وذلك يوم 2 يناير 2021.

اقرأ أيضا:

غادة عبد الرازق تحتفل بـ "الكريسماس" مع ابنتها وحفيدتها (فيديو)

إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس مع كارول سماحة وأسرتها (صور)