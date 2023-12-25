بـ"إطلالة جريئة".. إليسا تكشف أمنيتها بالعام الجديد 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة إليسا، عن أمنيتها في العام الجديد 2024 .

ونشرت إليسا، صورتين لها ظهرت خلالهما بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد مبارك علينا جميعا.. وإن شاء الله الخير والسلام يعم على العالم كله".

وكانت إليسا، أحيت مؤخرا حفل غنائي بمهرجان "ميدل بيست - ساوند ستورم" بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من النجوم العالميين لأول مرة منهم مغني الراب ترافيس سكوت والفنان عمرو دياب، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأقيمت حفلات المهرجان على 8 مسارح، بمشاركة 200 فنان وفرقة موسيقية من أبرز نجوم الموسيقى والغناء في العالم، ومنهم كريس براون، وديفيد جوتيه، وكالفن هاريس.

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