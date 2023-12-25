هنا الزاهد تودع عام 2023 بجلسة تصوير.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - ودعت الفنانة هنا الزاهد، عام 2023 بجلسة تصوير أنيقة، خضعت لها مؤخرا.

ونشرت هنا، صورة ومقطع فيديو من جلسة التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله" ، "أحلى واحدة" ، "جميلة جدا" ، "قمر والله" ، "جمال وأناقة" ، "ما هذا الجمال" ، "جميلة الجميلات".

وكانت هنا الزاهد، قد انفصلت عن الفنان أحمد فهمي، في 15 نوفمبر 2023 بعد زواج بينهما استمر لمدة 4 سنوات.

وأعلنت هنا، خبر الانفصال عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

اقرأ أيضا:

إنجي علاء تنشر صورا توضح لحظات مشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي

بسبب الإيحاءات الجنسية.."الموسيقيين" تعقد إجتماعا بعد طرح أغنية روبي