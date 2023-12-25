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هنا الزاهد تودع عام 2023 بجلسة تصوير.. والجمهور يغازلها (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - ودعت الفنانة هنا الزاهد، عام 2023 بجلسة تصوير أنيقة، خضعت لها مؤخرا.

ونشرت هنا، صورة ومقطع فيديو من جلسة التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله" ، "أحلى واحدة" ، "جميلة جدا" ، "قمر والله" ، "جمال وأناقة" ، "ما هذا الجمال" ، "جميلة الجميلات".

وكانت هنا الزاهد، قد انفصلت عن الفنان أحمد فهمي، في 15 نوفمبر 2023 بعد زواج بينهما استمر لمدة 4 سنوات.

وأعلنت هنا، خبر الانفصال عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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