شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "هابى بيرز داى" مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة حنان مطاوع تصوير مشاهدها في فيلم "هابى بيرز داى" الذى تشارك في بطولته مع النجمة نيللى كريم وشريف سلامة، والمقرر أن يعرض في عام 2024، الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

وتعود حنان مطاوع إلى عالم السينما بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، حيث كانت أخر اعمال حنان في السينما فيلم "قابل للكسر" وشارك في بطولة الفيلم كلا من رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، وأخرون، إخراج أحمد رشوان .عمال

يشار إلى أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "صوت وصورة" نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.