وفاة الممثل العالمى مايك نوسباوم قبل أيام من عامه الـ 100

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل العالمى مايك نوسباوم، أحد أقدم الممثلين العاملين في الصناعة الأمريكية والذي ظهر في أفلام مثل "Men in Black" و"Field of Dreams"، عن عمر يناهز الـ 99 عامًا، وقبل أيام من إتمامه عامه الـ 100، حيث ولد نوسباوم في 29 ديسمبر 1923، ونشأ في حي ألباني بارك في شيكاجو.

توفي نوسباوم لأسباب طبيعية في منزله، في شيكاجو، حسبما قالت ابنته كارين لصحيفة شيكاجو تريبيون، وترك نوسباوم زوجته الثانية جولي وأولاده جاك وكارين بالإضافة إلى سبعة أحفاد، وسبقته ابنته سوزان وزوجته الأولى أنيت برينر إلى الموت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".



واصل نوسباوم مسيرته المهنية الواسعة في المسرح، لا سيما في مسرحيات ديفيد ماميت داخل وخارج برودواي، وكذلك في شيكاجو، وكان أول ممثل يجسد شخصية Teach في فيلم American Buffalo للمخرج ماميت، وأنشأ دور جورج آرونو في إنتاج برودواي عام 1984 لمسرحية Glengarry Glen Ross، كما لعب دور ألبرت أينشتاين في فيلم " Relativity " لماميت.

لعبتنوسباوم دور ناشر الكتب بوب دريمر في فيلم " Fatal Attraction " (1987)، ومدير مدرسة في " Field of Dreams " (1989) وصائغ المجوهرات الفضائي جنتل روزنبرج في " Men in Black " (1997)، كما ظهر في أفلام مثل " House of Games" (1987)، " Things Change " (1988)، " Harry and Tonto " (1974)، " Losing Josiah " (1995) و" Steal Big Steal Little " (1995).

على الجانب التلفزيوني، لعبت نوسباوم أدوارًا في "The Equalizer"، و"The X-Files"، و"Brooklyn Bridge"، و"Separate But Equal"، و"Frasier"، و" L.A. Law "، و"227"، و" The Commish "، و" Early Edition".