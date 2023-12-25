شكرا لقرائتكم خبر عن "sold out" يستضيف المخرج مروان حامد مع الإعلامى محمود سعد قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "sold out" عن استضافة المخرج مروان حامد في البرنامج خلال الفترة المقبلة ضمن عروض شهر يناير المقبل على مسرح باسيلى بالجامعة الامريكية، ويستعد الإعلامى محمود سعد للقاء بشكل مميز.



مروان حامد

وتشهد الحلقة الحديث عن أعماله الفنية وتطورها وعن تعاونه مع كبار نجوم الفن، وتأثير المخرج شريف عرفة على مسيرته، كما يتطرق اللقاء عن والده الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، وأبرز أعماله التي اشتهر بها وكانت بمثابة بصمة فى مشواره الفني، ويتناول العرض فقرة مفتوحة مخصصة لأسئلة الجمهور بنهاية اللقاء.

يذاع برنامج "Sold Out"، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساءَ، وتتضمن عروض شهر يناير كل من دينا الشربيني، كارمن سليمان، وآخرين إلى جانب عدد كبير من المفاجآت التي تعرض عبر منصة watch it، وشاشة قناة cbc.

يشار إلى أن أخر اعمال مروان حامد فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وعدد كبير من النجدوم، وتأليف احمد مراد .