وديع مراد يحتفل بالميلاد مع جوقة سوريانا في استوكهولم

ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان السوري وديع مراد مع جوقة سوريانا بقيادة المايسترو مارك درويش المغتربين خلال أمسيته الميلادية في استوكهولم سودرتاليا .

وقدّم وديع مراد ريستيال ميلادي بحضور كل من صاحب النيافة المطران يوحنا لحدو مطران السويد والدول الاسكندنافية للسريان الأرثوذكس ، والوزير المستشار يامن ماضي وعائلته ، القائم بأعمال السفارة السورية في استوكهولم ، إضافة إلى حشد كبير ومميز حيث تمنّى لهم وديع سنة جديدة تعمها السلام والخير والعطاء .

وديع مراد هو فنان سوري من أصل أرمني، ولد في مدينة القامشلي شمال سوريا في 15 يونيو 1974، اسمه الحقيقي غارو مراد سافريان لكنه غيّر اسمه إلى وديع، وهو واحد من أشهر المطربين في سوريا والعالم العربي.|



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