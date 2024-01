همفري بوغارت من أهم وجوه الأربعينات والخمسينات في السينما الأميركية .. ولم يستمر في دراسته ليتفرغ للتمثيل

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم العالمي همفري ديفوريست بوغارت المولود في مدينة نيويورك، تلقى بوغارت تعليمه في مدرسة ترينيتي، في مدينة نيويورك، وتم إرساله إلى أكاديمية فيليبس في أندوفر، ماساتشوستس، استعدادًا للدراسات الطبية في جامعة ييل.

تم طرده من فيليبس وانضم إلى قوات الاحتياط البحرية الأمريكية. من عام 1920 إلى عام 1922، أدار شركة مسرحية مملوكة لصديق العائلة ويليام أ. برادي (والد الممثلة أليس برادي)، وقام بمجموعة متنوعة من المهام في استوديو أفلام برادي في نيويورك. ثم بدأ العروض المسرحية المنتظمة. وصف ألكسندر وولكوت تمثيله في مسرحية عام 1922 بأنه غير مناسب. في عام 1930، حصل على عقد مع شركة فوكس، وكان أول فيلم روائي طويل له في فيلم قصير مدته عشر دقائق، بعنوان “برودواي مثل هذا” (1930)، وشارك في بطولته روث إيتينج وجوان بلونديل. أطلق فوكس سراحه بعد عامين. بعد خمس سنوات من الأدوار المسرحية والسينمائية الصغيرة، حصل على دوره المذهل في The Petrified Forest (1936) من شركة Warner Bros. ولم يفز بالدور على إدوارد جي روبنسون إلا بعد أن هدد النجم ليزلي هوارد شركة Warner Bros. استقال ما لم يُمنح بوجارت الدور الرئيسي لدوق مانتي، والذي لعبه في إنتاج برودواي مع هوارد. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وأدى إلى عقد طويل الأمد مع شركة Warner Bros. من عام 1936 إلى عام 1940، ظهر بوغارت في 28 فيلمًا، عادةً كرجل عصابات، مرتين في أفلام الغرب الأمريكي وحتى فيلم رعب. كانت سنته المميزة عام 1941 (غالبًا ما استفاد من الأجزاء التي رفضها جورج رافت بغباء) مع أدوار في الكلاسيكيات مثل High Sierra (1940) وشخصية Sam Spade في أحد أكثر أفلامه التي يتذكرها الجميع باعتزاز، The Maltese Falcon (1941). وتلاها الدار البيضاء (1942)، والنوم الكبير (1946)، وكي لارجو (1948). كان بوغارت، على الرغم من تعليمه غير المنتظم، واسع القراءة بشكل لا يصدق وكان يفضل الكتاب والمثقفين ضمن دائرة أصدقائه الصغيرة. في عام 1947، انضم إلى زوجته لورين باكال وممثلين آخرين احتجاجًا على مطاردة الساحرات من قبل لجنة الأنشطة غير الأمريكية في مجلس النواب، كما أسس أيضًا شركة إنتاج خاصة به، وفي العام التالي أنتج The Treasure of the Sierra Madre (1948). فاز بوجي بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم الملكة الأفريقية (1951) وتم ترشيحه لفيلم الدار البيضاء (1942) وككابتن كويج في فيلم The Caine Mutiny (1954)، وهو فيلم تم إنتاجه عندما كان يعاني بالفعل من مرض خطير. توفي أثناء نومه في منزله في هوليوود بعد عمليات جراحية ومعركة مع سرطان الحنجرة.