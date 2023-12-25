بيان من مصطفى كامل حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

ميرنا وليد - بيروت - أكد نقيب المهن الموسيقية المصرية مصطفى كامل، أنه لم يأخذ قرارا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبي أمس.



ونوه كامل، بأن الأغنية أثارت بعض الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي تداول البعض، مضيفاً في بيان صحفي أصدره، أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور نتائجه.

وكانت تداول مؤخرا أنباء عن عقد اجتماع لنقابة المهن الموسيقية على أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبي بسبب جرأة كلماتها كما اعتبرها البعض، وهو ما نفته النقابة في بيان لها عن اتخاذ قرار في ذلك.

وطرحت الفنانة المصرية روبي أمس أحدث أغنياتها التي تحمل إسم "3 ساعات متواصلة".

