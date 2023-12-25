فيلم Aquaman And The Lost Kingdom يتخطى الـ13 مليون دولار منذ طرحه

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم Aquaman، الذى طرح تحت اسم Aquaman And The Lost Kingdom إيرادات وصلت إلى 13 مليونًا و700 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 20 ديسمبر الجاري.

تفاصيل فيلم Aquaman And The Lost Kingdom

فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).

ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين أمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.

واجه Aquaman And The Lost Kingdom عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة Warner Bros.، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات DC.