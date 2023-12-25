هبوط إيرادات فيلم سنة أولى خطف أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم سنة أولى خطف، بطولة بيومي فؤاد ومي كساب، أمس الأحد، إيرادات بلغت 8،388 جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.



أبطال فيلم سنة أولى خطف

أبطال فيلم سنة أولى خطف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين، وسيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر.

أحداث فيلم سنة أولى خطف

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.