"أزمة ٣ ساعات متواصلة" تشتعل.. روبي تثير الجدل في نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تحولت أغنية " 3 ساعات متواصلة"، التي طرحتها الفنانة روبي، إلى صداع في رأس مجلس نقابة المهن الموسيقية، بعد الاتهامات التي طاردتها يتضمن كلماتها إيحاءات جنسية.

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، في بيان صحفي، أصدره اليوم الإثنين أعلن أنه لم يأخذ قرار حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، مضيفا في بيان صحفى أصدره أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما تداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح .

ويأتي البيان بعد ساعات من إعلان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، في تصريحات له، عقب طرح الأغنية، عبر موقع "et بالعربي"، أعلن أمس الأحد، عن عقد اجتماع بسبب الأغنية، وقال: "تقرر عقد اجتماعًا طارئًا عبر تطبيق "واتس آب"، مساء اليوم الأحد، وطرح الأمر على أعضاء مجلس النقابة، لتداول الآراء حول أغنية روبي الجديدة، واتخاذ الإجراء اللازم".

وأكد مصدر في النقابة، في تصريح لـ "الخليج 365"، عقد الاجتماع ، قال ،:" أعضاء المجلس والنقيب مصطفى كامل، بعد الجدل المثار عبر مواقع التواصل حول الأغنية، حدثت مشاورات بينهم، وأعرب البعض عن عدم رضاه عن الكلمات".

وتابع ،: " تم الاتفاق مع النقيب على عقد اجتماع اليوم الإثنين،لتداول الآراء حول تضمن الأغنية إيحاءات جنسية".

و أكد عضو المجلس د.عاطف إمام، في تصريحات له ، مناقشة أزمة الأغنية في المجلس، من خلال إجتماع، يعقد اليوم الإثنين.

و من جانبه، قال عضو المجلس د.علاء سلامة في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، :" كل ما تردد عن الاجتماع غير صحيح".

أغنية "3 ساعات متواصلة"، أثارت جدل واسع عبر مواقع التواصل،بسبب كلماتها التي تقول ،:" أول ساعة هروقك/ تاني ساعة هشوقك / تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك"

الأغنية من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي، عبر موقع يوتيوب.

أول ساعة هروقك/ تاني ساعة هشوقك / تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك"

روبي في برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة CBC، عن تعاونها مع عزيز الشافعي في أغنية "هوبا"، مؤكدة أنها اعترضت على فكرة الأغنية حين سمعتها لأول مرة.

وأوضحت: "عزيز الشافعي بستغربه لأنه بيكتب وبيلحن، وبيكتب كلام غريب وصايع، وأسفة إني بقول صايع، نفسي أدخل دماغه أعرف بتفكر إزاي، مجنون، أنت بتكتب الكلام ده إزاي؟".

نرشح لك - كاظم الساهر يتألق في حفل الساحل الشمالي بعد غياب 13 عاما عن الجمهور المصري

وأكدت روبي: "تحسي إن هو مصري أوي، مصري صايع، هو فاهم إن قصدي كويس، أول ما قعدت مع عزيز وسمعني أغنية (هوبا)، كنت معترضة تماما".

وتابعت أنها انزعجت من كلمات عزيز الشافعي وقالت له: "إيه هوبا، ليه أقول هوبا وفستك"، مشيرة إلى أنه نجح في إقناعها بعد نقاشات مستمرة، لتحقق الأغنية نجاحا كبيرا بسبب كلمة "هوبا".

وأضافت: "هو فاهم دماغ المصريين كويس جدا، عشان كده نفسي أدخل دماغ الرجل ده أشوف جواها إيه".

وتسائلت روبي: "معرفش الناس ممكن تستغباني عشان كانت رافضة أغنية (هوبا)، معرفش ده غباء ولا ذكاء؟".