فن ومشاهير

ياسمين صبري تودع 2023 بجلسة تصوير.. والجمهور يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتودع من خلالها عام 2023.

ونشرت ياسمين، صورتين لها من جلسة التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك" ، "أحلى من جورجينا والله" ، "الجمال المصري" ، "ملكة جمال مصر" ، "الحب كله" ، "القمر".

والتقت ياسمين صبري، مؤخرا بالفنان العالمي جوني ديب، خلال حضورهما فعاليات مهرجان البحر الأحمر، والذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية .

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين صبري هو فيلم "أبو نسب" ويشاركها البطولة محمد عادل إمام، وماجد الكدواني، ويعرض حاليا في جميع دور العرض السينمائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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