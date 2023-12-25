ياسمين صبري تودع 2023 بجلسة تصوير.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتودع من خلالها عام 2023.

ونشرت ياسمين، صورتين لها من جلسة التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك" ، "أحلى من جورجينا والله" ، "الجمال المصري" ، "ملكة جمال مصر" ، "الحب كله" ، "القمر".

والتقت ياسمين صبري، مؤخرا بالفنان العالمي جوني ديب، خلال حضورهما فعاليات مهرجان البحر الأحمر، والذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين صبري هو فيلم "أبو نسب" ويشاركها البطولة محمد عادل إمام، وماجد الكدواني، ويعرض حاليا في جميع دور العرض السينمائي.

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