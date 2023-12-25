ماذا قال نبيل الحلفاوي عن موديست قبل لقاء سيراميكا في كأس السوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن رأيه في موديست لاعب الأهلي في المشاركة أمام فريق سيراميكا كليو باترا في كأس السوبر المصري.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "سبحانه قادر على كل شيء.. وبيسبب الأسباب.. ممكن لو لعب أساسي الماتش كله.. المكنة تطلع قماش".

جاء رد الحلفاوي، بعد تدوينة وجهها أحد متابعيه له، جاء فيها: "موديست ممكن يصنع فارق يا قبطان؟".

وتنطلق اليوم الإثنين، بطولة كأس السوبر المصري، بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في دور النصف النهائي ذاته في تمام الساعة السابعة مساءًا، والتي تقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية، واستغلال المعنويات المرتفعة، عقب تحقيق الميدالية البرونزية مؤخرا، بكأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.