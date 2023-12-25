شكرا لقرائتكم خبر عن نوال مطربة "مخصماك" تقدم أغنيتين في فيلم "عادل مش عادل" لأحمد الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم المقرر طرحه خلال شهر يناير المقبل.

وأعربت مؤخرًا المطربة نوال عبد الشافى التي اتشهرت بأغنية مخصماك، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا وقالت لـ"الخليج 365": "أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة أنى أحب التمثيل من صغرى . وأشارت نوال عبد الشافى إلى أنها سعدت بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوى مضيفة: "العمل معه ممتع وهو إنسان على المستوى الشخصى مجتهد وموهوب فنيًا وساعدنى كثيرًا، ومشاركتى في الفيلم لم تقتصر على التمثيل فقط وإنما أقدم عددًا من الأغانى أيضًا.









فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري .

يذكر أن أغنية مخاصماك التي قدمتها المطربة نوال عبد الشافى حققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وتخطت حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها .

وتقول كلمات أغنية مخاصماك: “مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام" .

وأعربت مؤخرا المطربة نوال عبد الشافى التي اتشهرت بأغنية مخصماك، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا وقالت لـ"الخليج 365": "أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة أنى أحب التمثيل من صغرى .

وأشارت نوال عبد الشافى إلى أنها سعدت بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوى مضيفة: "العمل معه ممتع وهو إنسان على المستوى الشخصى مجتهد وموهوب فنيًا وساعدنى كثيرًا، ومشاركتى في الفيلم لم تقتصر على التمثيل فقط وإنما أقدم عددًا من الأغانى أيضًا .