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ميرنا وليد - بيروت - إستشهد صباح اليوم الاثنين 25 كانون الأول الممثل المسرحي الفلسطيني الشاب عاهد أبو حامدة صاحب و الذي يبلغ من العمر 24 عاماً في مجزرة المغازي بوسط قطاع غـ زة.
عاهد أبو حامدة هو فنان و مدرب الدراما المسرحية، و كان يعمل في مؤسسة أيام المسرح في مدينة غـ زة.
و قبل أيام أصدرت وزارة الثقافة الفلسـ طينية تقريرًا حول ما تعرَّض له القطاع الثقافي الفلسـ طيني في المحافظات الجنوبية في قطاع غـزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي.
و جاء في بيان وزارة الثقافة الفلسـ طينية: "كانت الوزارة قد رصدت من خلال تقريرها ما تعرضت له الممتلكات الثقافية نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على قطاع غـ زة، الذي استهدف البشر والشجر والحجر ودمر البنية التحتية الثقافية في القطاع، ولا زال يواصل اعتداءاته على كل مقدَّرات شعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيب ممثلاً فلسـ طينياً جراء قصف على قطاع غـ زة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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