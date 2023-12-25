ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بالتهنئة للفنان اللبناني سليم عساف وذلك لمناسبة حلول عيد ميلاده الـ44 والذي تزامن مع عيد الميلاد المجيد.

وشوقت كارول متابعيها خلال منشورها لأعمال جديدة ستجمعها بـ عساف في الفترة المقبلة، وكتبت في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي:"عيد ميلاد سعيد "سلّوم" وإلى المزيد من النجاح والعديد من المفاجآت معا"، ورد عليها عساف قائلاً :"كوكي يا صديقتي العزيزة لدنيا الكثير الكثير لنهيه قريباً".

وكان عساف تعاون مع كارول سماحة في أغنية "نسخة مني" التي كتب كلماتها أما الألحان فللفنان محسن، و قد تخطى عدد مشاهداتها على يوتيوب بعد 6 أشهر على طرح الكليب الخاص بها الـ 20 مليون مشاهدة وهو ما يعد نجاحا باهراً حققته سماحة وكسرت رقماً قياسياً في نسب المشاهدة إذ تخطى الكليب الخاص بالأغنية حاجز الـ 20 مليون مشاهدة بعد 6 أشهر فقط على طرحها.

وآخر أعمال سليم عساف أغنيته التي طرحها على طريقة الفيديو كليب وحملت عنوان "قلبي حديد"، من كلماته وألحانه وتوزيع سليمان دميان، والكليب من إخراج جاد شويري في تعاون معه للمرة الثانية بعد أغنية "جمالو"، وتم التصوير في مناطق عدة في مدينة برشلونة وبطريقة عفوية تشبه أجواء الاغنية.

من موقع الخليج 365 نتمنى للفنان سليم عساف عيد ميلاد سعيد وميلاداً مجيداً.



كانت هذه تفاصيل خبر سليم عساف يرد على تهنئة كارول سماحة له بعيد ميلاده بالتشويق لعمل يجمعهما-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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