الفنانة بوسي تزين شجرة عيد الميلاد والبعض اتهمها بتقليد ميريام فارس-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة بوسي متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه في منزلها مرتدية بيجاما رمادية اللون وهي تقوم بتزيين شجرة عيد الميلاد.

وقد اختارت ألوان الأحمر والفضي للكرات اللماعة كما أضافت عدة قطع أخرى للزينة تميّزت بأنها على شكل "papillon" باللون الذهبي ، ووثق الفيديو كل مراحل التزيين، وأرفقته بتعليق:"عيد ميلاد مجيد".

وانقسمت التعليقات بين من أثنى عليها وعلى تزيينها للشجرة وهنأها في المقابل، اتهمتها إحدى المعلقات بأنها قامت بتقليد الفنانة اللبنانية ميريام فارس التي عادة ما توثق تزيين شجرة عيد الميلاد كاتبة :"انتي على ما اعتقد مسلمه وبتزيني شجره الميلاد مهم تقليد خفي علينا ما مريام فارس"، ونال هذه التعليق شجباً من متابعي بوسي، ولم تنس بوسي وضع مجسم لـ بابا نويل وكذلك تزين المزهريات وغرفة المعيشة كلها لتنثر أجواء الفرح في هذا العيد.



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