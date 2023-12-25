مصطفى كامل يحسم جدل أغنية روبي .. وقرار هام خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل الجدل القائم حول قرارت المجلس تجاه أغنية روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة”، في بيان عاجل باسم النقابة.

أكد مصطفى كامل عدم الوصول لموعد اجتماع محدد حتى الآن مع المجلس النقابي، وحين حلول موعده سيتم الإعلان عنه على الفور.

أغنية روبي “ 3 ساعات متواصلة ” أثارت الجدل حولها خلال الساعات الماضية بسبب احتوائها على كلمات جريئة البعض وصفها بالإيحاءات.

حققت “3 ساعات متواصلة” أكثر من 70 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها واحتلت المرتبة 12 في قائمة الاكثر مشاهدة على يوتيوب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا و ياما في امورنا اتحشر ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الأشتياء عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك و هلف العالم بيك و على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.